Defrel: "Roma piazza difficile, ora testa alla Samp. E sono da big"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, è intervenuto anche in zona mista al microfono di Sky Sport: "Esultanza alla Piatek? Ho esultato col gesto del fucile come già avevo fatto con Sassuolo e Cesena, l'ho fatta prima".

Cosa non ha funzionato a Roma? "E' una piazza difficile, ho fatto un po' fatica, anche a causa degli infortuni. Non per cercare alibi, ma ne ho risentito. Poi era difficile giocare da prima punta perché c'è Dzeko, da esterno era più difficile. Ora penso solo alla Samp e fare una grande stagione qui, ma posso giocare in una grande".