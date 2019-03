Defrel sblocca subito il risultato. Sassuolo-Samp 0-1 al 15esimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sampdoria in vantaggio al minuto 15 della sfida col Sassuolo con Gregoire Defrel. Il francese recupera benissimo palla a centrocampo sfruttando un errore di Sensi e lancia Gabbiadini che a sua volta cambia fronte per Quagliarella. Il capitano blucerchiato, di testa, appoggia ancora per l'accorrente Defrel che da pochi metri batte Consigli col mancino. Al 15esimo Sassuolo-Sampdoria è 0-1.