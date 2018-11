Defrel: "Sfida alla Roma? Per me è strano, mostrerò ciò che so fare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida di campionato tra la Roma e la Sampdoria, l'attaccante blucerchiato Grégoire Defrel ha parlato al microfono di Sky Sport.

Sfida alla Roma? "E' strano per me, sono contento di tornare lì e giocare in uno stadio bellissimo. Devo mostrare ciò che so fare".

Cosa non ha funzionato nella tua esperienza capitolina? Un po' tutto, a partire dagli infortuni. Non sono stato in grado di esprimere le mie qualità, ora penso solo alla Sampdoria".

Giampaolo? "Mi piace il suo modo di giocare, tatticamente faccio ciò che mi chiede".