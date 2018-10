Defrel su assist di Quagliarella. La Samp sorpassa la SPAL al 60'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria ribalta la partita con Gregoire Defrel al 60'. Azione partita a seguito di una punizione battuta velocemente per fallo su Ekdal: Barreto lancia in profondità Quagliarella che mette a centro area per un liberissimo Defrel che segna da due passi Quinto gol in sette partite per il francese. Blucerchiati avanti 2-1 sulla SPAL.