Defrel va forte in campo, non solo in auto. Col Sassuolo prova al top

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una settimana decisamente complicata conclusasi nel migliore dei modi. Sono stati giorni difficili per Gregoire Defrel, finito al centro dei temi di cronaca per l'incidente in auto, la positività all'alcol test e il ritiro della patente. Fatti che, uniti ad una stagione non proprio esaltante, avevano messo a rischio anche il riscatto dalla Roma.

Mister Giampaolo, dopo averne parlato in conferenza stampa alla vigilia, ha sfruttato le assenze di Ramirez e Saponara per mandarlo in campo dal primo minuto nel ruolo di trequartista ed il francese si è fatto trovare presente. Un gol, un assist e tante giocate al servizio della squadra hanno contornato la sua prestazione col Sassuolo, facendo tornare il suo nome sui binari calcistici dopo giorni di chiacchiere extra campo. La risposta migliore che potesse dare, per sé e per la squadra. Perché in gioco, come già detto c'è ancora tanto: la qualificazione europea per esempio, ma pure un riscatto economicamente pesante dalla società capitolina.