Deiola si perde Iacoponi, Lapadula crea ma sciupa. I voti di TMW

Gabriel 6 - Fa venire i brividi ai suoi tifosi quando ha il pallone fra i piedi ma sui gol ha ben poche responsabilità, con i marcatori ducali lasciati liberi di andare a colpire.

Donati 5,5 - Non accompagna mai l'azione, forse timoroso dell'inserimento alle sue spalle di Kurtic. Paradossalmente i problemi più grandi arrivano da Gagliolo.

Lucioni 6 - Fa a sportellate con Inglese prima e con Cornelius poi: ha il merito di tenere l'italiano molto lontano dalla porta, dove non può fare male.

Rossettini 6 - Come Lucioni, gioca una buona gara in marcatura, ma è sorpreso dall'inserimento di Kucka in occasione del bis di Cornelius.

Dell’Orco 5,5 - Mette la museruola a Kulusevski nel primo tempo, ma non spinge mai, così lo svedese può dedicarsi solo alla fase offensiva e nella ripresa fa quello che vuole.

Deiola 5 - Si perde la marcatura di Iacoponi, suo ex compagno peraltro, che apre la gara con un bel colpo di testa. Aggiunge dinamismo al centrocampo, ma tatticamente non incide. Dall’87’ Rispoli sv.

Tachtsidis 5 - Male: da intermedio davanti alla difesa si fa travolgere da Kucka, spendendo anche falli inutili che mettono il Parma in condizione di andare al tiro o al cross pericolosamente. Se non recupera palla vale la pena pensare a qualche alternativa più tecnica.

Petriccione 6 - Ancora una volta è quello con le idee più chiare nella linea mediana giallorossa. Battaglia con Kurtic e Kucka, non disdegna le maniere forti e ci prova anche con qualche conclusione da lontano.

Mancosu 5,5 - Non riesce a far valere la sua tecnica e velocità, imbottigliato nell'affollatissimo centrocampo messo in campo dal Parma. Salta Darmian in un paio di occasioni, ma non crea pericolo. Dal 63’ Lapadula 5,5 - Si crea subito una grande occasione ma calcia malamente a tu per tu con Sepe. È la pietra tombale sulla prova del Lecce.

Falco 6 - Ci prova da tutte le posizioni e alla fine dei conti è praticamente l'unico a inquadrare la porta di Sepe, pur non creando grandi grattacapi al portiere.

Babacar 5,5 - Molto mobile, ma sprecone: un paio di contropiede pericolosi sfumano per un suo controllo approssimativo. La voglia non basta. Dal 77’ Vera sv.