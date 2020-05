Dejan Kulusevski, il ragazzino che ha stregato la Juventus al primo anno di A

Chissà cosa avrebbe pensato Fabio Paratici se nello scorso luglio gli avessero chiesto di spendere 35 milioni più nove di bonus per l’allora “sconosciuto” Dejan Kulusevski. Eppure, appena tre mesi fa, tutto ciò è accaduto, ed è accaduto grazie ai magnifici primi sei mesi in A di Kulusevski, che ha avuto un impatto tanto devastante quanto sorprendente con la categoria. Che fosse forte lo sapevano in molti, che fosse così forte forse lo ignoravano anche a Parma. Kulusevski arriva ad inizio luglio nel ritiro di Prato allo Stelvio, con Andreas Cornelius, già suo compagno all’Atalanta. Ha quattro spezzoni di Serie A alle spalle ma D’Aversa punta subito su di lui, considerato già più pronto dell’altro giovane neo acquisto Karamoh. Gli disegna una posizione in campo: lo piazza in fascia, sulla destra, anche se lui esterno non è. Sa che con il suo estro verrà a giocare con i piedi dentro al campo, creando densità in mezzo e aprendo le fasce, dove il Parma potrà colpire. E così sarà. L’impatto con la A di Kulu è senza precedenti. Fatica all’esordio con la Juve, ma già alla seconda a Udine incanta con i suoi primi assist in Serie A che valgono i primi tre punti del Parma. Cresce di partita in partita, trovando anche i suoi primi gol al Tardini: Torino prima, Genoa poi. Arriva la convocazione in Nazionale maggiore e nel frattempo il suo nome riempie già le prime pagine: lo vuole fortemente l’Inter, lo compra la Juve, con Paratici folgorato dopo averlo visto dal vivo a Bologna.

Il suo gennaio non è semplice, ha tanta pressione addosso: ora non è più il ragazzino uscito dalla Primavera, è il 2000 più caro di sempre per il mercato italiano, è l’acquisto del futuro della Juventus che ha investito 44 milioni per lui. Fatica contro la sua Atalanta, che bullizza il Parma con un roboante 5-0, e allo Stadium contro la sua futura Juve, poi si riprende e piazza il gol contro l’Udinese. E’ l’ultimo guizzo prima della pausa visto che un infortunio lo toglie dal roster di D’Aversa. Ha compiuto da pochi giorni vent’anni ma tutti gli allenatori, compagni e dirigenti che lo hanno conosciuto sono sicuri: “E’ già pronto per la Juve”. Kulu vuole vincere tutto, vuole diventare il migliore e non si è mai nascosto. Ha scelto Parma per guadagnarsi l’Europeo con la sua Svezia, tra qualche mese sarà alla Juve a confrontarsi con uno dei migliori di sempre e contro i più forti di tutti. Magari consegnando a Sarri quel trequartista che cerca incessantemente da mesi.