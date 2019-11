© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lasciare lo stadio prima che finisca la partita non è una cosa buona". Intervistato da as, Alessandro Del Piero torna sulla polemica sostituzione di Cristiano Ronaldo in Juventus-Milan: "Però non conta il gesto, che non è sicuramente positivo, ma il suo modo di comportarsi ogni giorno. È un grande professionista e per questo i suoi compagni lo rispettano".

Sta segnando di meno perché in A è più difficile?

"Ogni stagione ha la sua storia, però è ovvio, in Italia non è facile. L'attenzione per la fase difensiva e la preparazione tattica è esasperata".