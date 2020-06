Del Piero elogia Conte: "Non voleva ripartire, ma ora è partito a mille"

“La partita col Napoli gliela rinfaccia fino a dicembre del prossimo anno”. Alessandro Del Piero, ospite di Sky, analizza il momento dell’Inter dopo la vittoria sulla Samp, spendendo parole importanti per il suo ex compagno ed ex allenatore Antonio Conte: “È una persona intelligente, delicatissimo al lavoro. È vero che non voleva ripartire, ma è molto tattica in tutto. Quando si prende la decisione di ripartire va a mille e stasera è arrivato a mille e cento. È un inizio di campionato per lui, per certi aspetti gli è andata anche benissimo: i giocatori hanno rifiatato a livello psicologico”.