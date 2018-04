Del Piero: "Fatico a comprendere le parole di Buffon dopo Real-Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, in disaccordo con quello attuale, Gianluigi Buffon. Ospite negli studi di Sky per analizzare il match di Champions League, Pinturicchio ha così commentato le dichiarazioni del numero uno bianconero che subito dopo la sfida tra i campioni d'Italia e il Real Madrid ha attaccato l'arbitro Oliver per il rigore concesso ai blancos allo scadere: "Quando ha parlato dell'arbitro ho fatto fatica a comprenderlo - ha dichiarato Del Piero -. Non capisco perché si debba fare tanto riferimento alla gara d'andata: il calcio è così, si analizza il momento. Fondamentalmente, credo sull'arbitro Buffon tra qualche giorno dirà delle parole diverse rispetto a quelle che ha detto".