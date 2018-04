Del Piero: "Io contro Buffon? Ferisce. E non merita attenzione"

Alessandro Del Piero contro Gianluigi Buffon? Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Pinturicchio, che ha detto di non essere d'accordo con le dichiarazioni di Buffon dopo l'eliminazione contro il Real Madrid. Parole che però non vanno interpretate come un attacco o una presa di posizione contro il portiere. Lo ha chiarito lo stesso Del Piero via Twitter: "Di tutto quello che ho sentito e soprattutto letto in questi giorni, nel merito, rispetto tutte le opinioni. Ma chi ha insinuato - magari riportando solo in parte quello che ho deto - che io sia contro Gigi, in malafede o contento dell'eliminazione della Juve, ferisce. Anche se non merita neppure attenzione. Ma come siamo messi?".