Del Piero: "Juve fortissima, manca solo la Champions. CR7 un vincente"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Del Piero, storica bandiera della Juventus, ha parlato a Tiki-Taka dello straordinario avvio di stagione della squadra bianconera e dell'impatto di Cristiano Ronaldo: "Questa Juve fa paura. Ha pareggiato una sola partita in campionato e ne ha persa una in Champions. La squadra gioca bene da tempo, ha ottenuto grandi risultati e le è mancata solo la Champions League, in due occasioni. La società ha una mentalità vincente. Cristiano Ronaldo si è inserito in un sistema collaudato, lui è un vincente e non poteva andare in modo diverso. Ha mostrato grande disponibilità, è molto intelligente".