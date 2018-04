Del Piero: "Juve, hai scritto una pagina storica. Non decisi di smettere"

Alessandro Del Piero, nel corso della trasmissione L'Originale, in onda su Sky, ha analizzato l'eliminazione beffa della Juventus dalla Champions League: "Non ci sono parole per descrivere questa partita. Al di là delle parole, sono arrivati a trenta secondi dall'obiettivo, hanno dato scacco al Real, scrivendo una pagina storica. Nessuno c'era riuscito, ma il finale ci ha lasciati a bocca aperta. Il rigore? Sono interventi borderline, in alcuni casi si dà il rigore, in altri no. Sfuggire ad un'impresa così storica fa scaturire nervosismo. Ho visto una grande reazione, l'arbitro poteva solo ammonire per calmare gli animi, per poi vedere cosa sarebbe successo. Gigi non ha mai protestato così tanto. La sua grandezza va oltre questa competizione, il Real sa che durante la partita ha fatto due partite senza senso, sa riconoscere chi è sopra la media. Io non avevo deciso di smettere, e ancora non ho fatto pace con questa cosa".