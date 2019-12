© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha analizzato il match tra Shakhtar Donetsk e Atalanta ai microfoni di Sky Sport: "La carta dell'Atalanta è il ritmo. È imprescindibile soprattutto in un ambiente caldo, quando vengono giù con le folate aumentano l'intensità del pubblico. L'Atalanta ha iniziato con un percorso in cui l'ha vista distrutta all'inizio, poi hanno guadagnato sicurezza, è un ulteriore passaggio indipendentemente dalla qualificazione. Non hai niente da perdere, ma qualcosa da guadagnare".