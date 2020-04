Del Piero: "La scorsa estate lo ha fatto crescere. Ora Dybala può fare il capitano alla Juve"

In collegamento dagli Stati Uniti, l'ex fuoriclasse Alessandro Del Piero parla ai microfoni di Sky dell'importanza di essere il numero 10 della Juventus: "La maglia 10 della Juve pesa, e anche parecchio. Di solito amo fare questa riflessione: quando giochi in una piccola squadra contano i gol e quando fai bene, mentre quando giochi in una grandissima squadra come la Juve contano le partite in cui giochi male, le devi ridurre al minimo. Dybala prossimo capitano? Credo abbia già indossato la fascia, quindi evidentemente è all'altezza. Lo conosco a livello personale e penso che sia molto maturato, anche la gestione di quello che è successo in estate e la reazione messa in campo è emblematica circa la sua personalità. È un giocatore completo anche sotto quell'aspetto".