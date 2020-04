Del Piero: "Messi, Ronaldo, Neymar e... De Bruyne: la mia Top 4 del calcio mondiale"

Alessandro Del Piero, in collegamento oggi con la redazione di Sky, ha parlato dei grandi difensori affrontati nella sua lunga carriera da calciatore: "Il migliore? Uno di quelli che ho affrontato e non mi ha fatto segnare (ride, ndr). Ne ho incontrati tanti, anche uno come Baresi... devo dire che Desailly era enorme, non sapevo mai come affrontarlo".

Il giocatore più forte in questo momento?

"Oltre ai mostri sacri come Neymar, Ronaldo e Messi, a me piace tanto De Bruyne, tanto davvero. Metto loro quattro davanti a tutti".