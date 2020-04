Del Piero: "Mi ha dato fastidio il gesto del 4". Totti risponde: "Per una volta che avevamo vinto"

Diretta Instagram piena di aneddoti, quella andata in scena tra Alessandro Del Piero e Francesco Totti. E tra le altre cose, ha preso spazio ovviamente quel famoso gesto dell'ex capitano giallorosso al termine del nettissimo 4-0 per la Roma contro la Juventus del febbraio 2004. A citare l'episodio è proprio Del Piero: "Quella volta mi hai fatto rosicare come un matto, ti ricordi? Quando mi hai fatto il gesto del quattro con la mano". Totti precisa subito: "Però quel gesto non l'ho fatto direttamente a te, non mi sarei mai permesso. Perché ti rispetto, perché eri il capitano della Juve e perché siamo amici. Però l'ho fatto a Tudor, che in partita mi aveva dato una gomitata sul muscolo talmente forte che mi si era addormentato tutto il braccio, un dolore atroce". Del Piero ribatte subito, ridendo: "E quindi appena il braccio si è ripreso hai alzato il quattro con la mano". Ancora Totti: "Quando ci siamo riavvicinati a fine partita - mi conosci, sono ironico e istintivo - ho fatto quel gesto. Poi in conferenza trovai subito Lippi, aveva rosicato molto anche lui. Mi disse che certi gesti non si fanno. E io: 'Mister, per una volta che vinco, stai buono!'".