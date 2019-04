Del Piero: "Perché mettermi in panchina?" Siparietto negli studi di Sky

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pre-partita di SPAL-Juventus, gara che potrebbe consegnare alla Juventus il suo ottavo Scudetto consecutivo, negli studi di 'Sky' sono stati analizzati i sette Scudetti precedenti, a partire dal primo con Antonio Conte in panchina e con Alessandro Del Piero in squadra.

L'undici titolare proposto dall'emittente satellitare in grafica, però, era con Vucinic e Matri in attacco. E con l'allora capitano bianconero in panchina: "Era necessario mettermi in panchina anche qui? Pensavo di essere in casa", ha detto Del Piero che ha poi anche analizzato quella vittoria: "Questa trasformazione è stata incredibile. La Juve è cresciuta e le altre sono crollate. Giusto dare meriti a chi li ha, con una progettazione e lo stadio di proprietà. Il merito è della Juventus, con la complicità delle altre che hanno i loro demeriti".

Mi rivedo in Kean - Alessandro Del Piero s'è poi soffermato su Moise Kean, che quest'oggi scenderà in campo dall'inizio. E che è reduce da 40 giorni a dir poco elettrizzanti: "Mi sono rivisto in lui. Quando entri in una squadra che funziona bene è molto più semplice fare bene. Ha saputo aspettare, è stato bravo. Ottimo atteggiamento. Kean è espressione della giovinezza".