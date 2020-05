Del Piero: "Ronaldo-Iuliano? Situazione strana. Il Fenomeno mi dette stimoli enormi"

vedi letture

Nel corso delle diretta Instagram con Ronaldo il Fenomeno, Alessandro Del Piero ha parlato dell’arrivo del brasiliano in Italia e della partita del ’98 col famoso contatto fra lo stesso attaccante e Iuliano: “Pensari che al Barcellona erano dei pazzi. Poi ero incazzato, perché dovevo giocarci contro. Ma il suo arrivo mi dette stimoli enormi, motivazione, sapevamo di avere davanti un fenomeno. Il gol contro il Compostela mi ha ispirato, mi ha aperto un nuovo mondo. Velocità, tecnica, fantasia, freddezza, tutto quello che uno dovrebbe cercare in un attaccante. Avevo Ronaldo in testa, capii che dovevo darci dentro. Ho inziato ad allenarmi per diventare più veloce e più forte. Il suo arrivo dette tanto. Dovevo alzare l’asticella e seguivo continuamente quello che faceva Ronaldo. Il contatto Ronaldo-Iuliano? Era una situazione strana. Io feci la mia parte, un minuto dopo quel contatto io non segnai. Non avevamo bisogno di aiuto e certi episodi rischiano di macchiare la stagione. Noi eravamo ancora in testa, ma c’era una tensione che arrivava da altre parti. Non solo dall’Inter. Tutto le squadre erano in tensione, ogni intervento era complicato. Sono stati anni un po’ macchiati, ma quelle due squadre e le altre hanno dato vita al miglior momento del calcio italiano. Tutti volevano giocare in Italia, sono stati anni magnifici”.