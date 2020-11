Del Piero su Ilicic: "Lo hanno aspettato tanto, ma lui e Gomez danno grandi potenzialità"

vedi letture

L'ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ha parlato ai microfoni di SKY di Josip Ilicic. “Lo hanno aspettato tanto, hanno sperato che tornasse ai livelli di una volta sin da subito. Per lui è una tappa importante, per quel che può dare in quantità e qualità. Ci tengo a fare una nota di merito al Papu Gomez: uno fa un assist, l’altro il cambio gioco per la torre del secondo gol. Questi due giocatori davanti possono dare ispirazione. Averne solo uno limita l’Atalanta, averne due dà grandissime potenzialità”.