Del Piero sulla Juve: "Ogni tecnico invidia Pirlo ma i giudizi vanno bilanciati: non ha avuto tempo"

vedi letture

Alessandro Del Piero, a Sky Sport, ha parlato della Juventus prima della gara contro la Dinamo Kiev. "Si è bloccato il concetto di Andrea, il tempo non esiste. Ogni allenatore invidia Pirlo per la posizione in cui è ma ha avuto poco tempo, questo andrà bilanciato nelle prossime gare. Oggi non è una passeggiata, la Juventus non è al meglio: il pareggio a Crotone è un segnale di lavori in corso".