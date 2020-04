Del Piero: "Tanto rammarico per aver giocato poco con Totti, zero per il Pallone d'Oro"

Ospite di Sky, in compagnia di Francesco Totti, ma anche di Javier Zanetti e Paolo Maldini, l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha risposto alle curiosità dei tifosi e parlato del suo rapporto col numero 10 della Roma: "Io e Francesco abbiamo vissuto la sportività come capitani, la responsabilità è sempre stata chiara e attiva nei nostri comportamenti. Abbiamo fatto qualcosa di importante per le nostre società e per il calcio italiano. L'applauso mentre uscivo dal Bernabeu? Quando il pubblico ti dà questo riconoscimento è una cosa unica nel suo genere, specie con un pubblico come quello del Real Madrid, è come vincere un trofeo, non una partita".

La prima volta che hai visto Francesco Totti?

"Credo fosse in Nazionale, arrivavamo entrambi sbarbatelli, giovani, e rappresentando mondi un po' diversi, con tensione e rivalità differenti ma con rispetto reciproco, sapevamo di far parte di qualcosa di importante. Lui per me era un avversario da battere o un compagno in Nazionale. Col passare degli anni e le similitudini delle nostre carriere ci capivamo sempre di più".

Cosa ricordi della finale del Mondiale 2006?

"Il senso di completezza che un calciatore può avere in maniera totale, non riesco a descriverlo meglio. Farlo per l'Italia, per come viviamo il calcio, è il massimo della soddisfazione interna".

Hai il rimpianto di non aver mai vinto il Pallone d'Oro?

"È un premio affascinante, ma non ho rimpianti particolari. Ci sono andato vicino un paio di anni, ma non è accaduto, non so per quale motivo e basta, si volta pagina".

Vi sarebbe piaciuto giocare insieme? Potevate coesistere?

"Lo abbiamo fatto con Trapattoni, purtroppo in un Mondiale che è finito male. Personalmente ho un grande rammarico, da giocatore pensi che può starci qualsiasi cosa, ma la voglia di sperimentare un po' di più c'è stata".

Nel Mondiale 2006, la competizione si è intromessa nella vostra amicizia?

"No, assolutamente no. Il momento è stato vissuto in modo molto aperto per le dinamiche della squadra, c'erano talmente tante cose in ballo, che non abbiamo mai dato spazio a egoismi particolari tra di noi".

La giornata dell'addio alla Juventus: una onda emotiva difficile da raccontare.

"L'onda emotiva che arriva ti travolge, anche se tu hai previsto quel momento e ti sei preparato, anche se per me è stata totalmente diversa rispetto a Francesco. Tutti in piedi, a piangere, increduli, felici e tristi. Un numero di emozioni incredibili, è per quello che definiamo certi momenti belli come un trofeo o anche superiori, una giornata unica a tutti gli effetti".

Cosa vuol dire lo sport per te?

"Da calciatore, per me lo sport è vita. Ci ho trovato gli equilibri, devi rispettare il gruppo, prendere delle decisioni, far parte di un progetto più grande di te stesso. Parlando da calciatore dico che lo sport è vita. Gli dedichi tutti i tuoi pensieri, fai far sacrifici anche alle persone che ti stanno intorno".

Ad un giovane, da capitano, cosa consiglieresti?

"Io mi sono sempre ispirato alle persone che mi davano ispirazioni, capitani del passato e non solo, anche non nel mondo del calcio. Vivere al 100% ascoltando tutti e avendo la forza di prendere la decisione giusta, che a volte è complicato".

Che capitano è stato per voi Maldini in Nazionale?

"Sempre disponibile, ha vissuto il ruolo in maniera fantastica. In tutte le parentesi, anche quella con suo papà, che poteva avere dinamiche complicate, invece hanno avuto un comportamento perfetto".

Il rapporto con tuo padre è stato molto importante.

Vero, penso a quando per potermi far giocare di più mio padre elettricista montò delle luci al campettino"