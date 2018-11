Del Sole lancia il Pescara: 4-2 al Lecce in nove, abruzzesi primi in B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In nove uomini, il Lecce dà battaglia ma esce sconfitto dallo Stadio Adriatico-Cornacchia. A sorridere, al termine del posticipo di Serie B, è infatti il Pescara, non senza fatica. Avanti 2-1 all'intervallo, gli abruzzesi riescono a piegare i salentini soltanto all'89' grazie al 3-2 di De Sole, dopo il momentaneo pareggio giallorosso firmato da Tabanelli al 67'. Sempre Del Sole al sesto minuto di recupero arrotonda il risultato col definitivo 4-2. Espulsi, nel Lecce, Calderoni al 53' e Meccariello al 77'. Entrambi per doppia ammonizione: qualcosa su cui lavorare, per Fabio Liverani. Con questo risultato, il Pescara sale al primo posto in classifica, portandosi a 22 punti e superando il Palermo (che però ha una partita in meno). I salentini restano in zona playoff, settimi a 16 punti.

Pescara-Lecce 4-2 (3' Mancuso, 22' Gravillon, 89' e 90'+6 Del Sole; 45' Palombi, 67' Tabanelli)