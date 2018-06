Della Valle: "Chiesa sta bene alla Fiorentina: dove deve andare?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Della Valle, a Roma per ricevere il "19º Premio Roma" presso l'Università La Sapienza, ha parlato così ai microfoni dei media presenti, tra i quali FirenzeViola.it, del futuro del richiestissimo Federico Chiesa: "Non so niente. Posso parlare da tifoso, ma il patron è mio fratello Andrea. Il ragazzo è così in forma, è bello, ha un padre perfetto. Sta bene alla Fiorentina, dove deve andare?".