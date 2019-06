Della Valle di lacrime di Firenze e dell'amore che è finito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il problema è che famiglia suona come qualcosa di lontano. Di chiuso e circoscritto, quando è quella altrui. Famiglia Della Valle. Solo che ora va tutto a monte, dopo il baratro, i sogni, gli sprofondi, la gloria. La boria. La storia che non c'è stata, bacheca vuota e polverosa, Firenze che li ha accolti, abbracciati, loro che hanno provato a immergersi ma sempre troppo algidi e distaccati. La gioia di Andrea Della Valle, minore per genealogia ma maggiore per entusiasmo, non è servita, bastata. Sono stati americani e distanti, nella moderna concezione delle proprietà calcistiche. Dalla neve di Gubbio alla nebbia della retrocessione sfiorata, dalle penalizzazioni agli spareggi sofferti e poi vinti. Firenze vive di passioni ma pure di pulsioni e questo i Della Valle non l'hanno mai compreso. Hanno accolto Giancarlo Antognoni tardivamente, quando il rapporto con la città era già logorato.

Dalla neve di Gubbio Partì tutto da un fallimento, dalla Florentia Viola, che non ha un richiamo storico ma solo l'arruffio della volontà di partire da qualcosa. Da un nome, qualsiasi, da un colore e da un richiamo antico per andare verso il futuro. La C2, nomi scordati dalla memoria dell'alto pallone, scolpiti in quella dei fiorentini. Bismark e Riganò, Bochu e Ivan. Firenze ripartì da Cavasin, poi da Mondonico e dal suo folle amore per il viola. Da Buso, da Zoff, silenti e resistenti. Da Cesare Prandelli e dai picchi di un amore che pareva indivisibile. Lì Firenze era onda unica, cosa sola, città aperta ma pure fortinoo. Bella da morire, con un'anima intera e integra, a lottare contro il pallone, Lancillotto e Davide. Si scontrò col Bayern, con Ovrebo, con quel fuorigioco che non c'era. "Dica che non andrà alla Juventus". Lì qualcosa si ruppe, i Della Valle mostrarono insofferenze verso l'allenatore e colpirono pure il cuore del fiorentino che a Prandelli era legato visceralmente.

I sogni e le stelle americane Poi Mihajlovic, poi Delio Rossi e il pugno a Ljajic, poi Montella e parve nuova gloria. Il sogno Scudetto, Rossi e Gomez, spese pazze. L'infortunio alle stelle è stato l'all-in perso, tutto sul viola invece uscì il nero e il baratro cadde sulle teste di Firenze. Poi un sussulto, il nuovo sogno Scudetto, sfiorato con Sousa, la campagna d'estate attesa con gloria ma l'autofinanziamento. Il calcio è divertimento, sì, ma quando vincono sempre gli altri mica tanto. Così Pioli, Firenze unita sotto il segno del dramma Davide Astori e poi di nuovo la realtà. Le contestazioni e la storia che volge al termine, diciassette anni in un riassunto che meriterebbe un'enciclopedia. I Della Valle non hanno mai avuto empatia, capacità di comunicare il sentimento e l'intenzione, lasciando sempre un velo davanti al portafogli, allo stadio che non c'è stato, ai plastici che rimarranno tali. Sono stati distanti, sulla cartina del cuore pure che per il tifoso conta tanto. Finisce tra i fischi ma la loro storia sarà un giorno rivista e non è stata solo fiaschi. Solo che hanno preso un gioiello che Firenze sentirà per sempre suo e hanno deciso di farne quel che meglio credevano, senza considerare l'umore e l'amore. Il calcio è divertimento, solo che così è azienda. Finisce così. Coi fischi. Coi ricordi. Con le stelle che Firenze si augura di uscire a rivedere, anche se son quelle della bandiera americana.