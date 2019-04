© foto di Insidefoto/Image Sport

Scontro violentissimo fra Delph e Kane, nel secondo tempo tra Tottenham e Manchester City. Il centravanti ha avuto la peggio, ma potrebbe esserci la prova tv per il difensore di Guardiola: dopo essere atterrato sull'avversario, Delph prima colpisce Kane in maniera deliberata, poi gli abbassa ulteriormente la testa verso il terreno. Sfuggito al Var, ora Delph rischia una squalifica, come accaduto a Mario Mandzukic (poi graziato dal Giudice Sportivo).