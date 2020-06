Dembélé-Juve, in Spagna insistono. Mundo Deportivo: "Bianconeri molto interessati"

Torna alto, secondo Mundo Deportivo, l'attenzione bianconera su Ousmane Dembélé, attaccante esterno che il Barcellona sta cercando di piazzare già da diverse settimane e che vorrebbe inserire nell'affare con la Juventus per l'arrivo di Miralem Pjanic in blaugrana. Il bosniaco, come noto, è l'obiettivo numero uno sul mercato dei catalani, che vogliono aumentare il tasso tecnico del proprio centrocampo e sarebbero disposti anche a sacrificare una pedina di valore come Arthur per arrivare al numero 5 di Sarri. Una ipotesi che, come vi abbiamo anticipato, non fa impazzire però la mezzala brasiliana. La Juve però ha messo in cima alla lista delle preferenze proprio l'ex Gremio e non sembra pronta a demordere, ma anzi potrebbe allargare la trattativa anche a De Sciglio.

Torino meta gradita - Tornando a Dembele, secondo il quotidiano iberico il francese vedrebbe di buon'occhio un trasferimento in bianconero dopo mesi non semplici a Barcellona, condizionati anche da un infortunio nel momento migliore della sua esperienza. Senza contare che il trasferimento a Torino gli permetterebbe di rivalutarsi e far sparire le voci di scarsa professionalità che hanno accompagnato la sua permanenza in Catalogna.