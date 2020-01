Demiral decisivo, CR7 freddo. Che ingenuità di Alex Sandro: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

ROMA-JUVENTUS 1-2

(68' Perotti; 3' Demiral, 10' Cristiano Ronaldo)

Szczesny 6,5 - Torna nello stadio che l'ha lanciato in Italia. Qualche imprecisione nei rinvii, tanta attenzione in tutte le altre circostanze.

Cuadrado 5,5 - Da terzino ormai è un habitué, oggi soffre un po' Perotti a decisione dell'argentino (non sempre in partita). Quando Sarri lo sposta lì davanti crea il contropiede del 3-1, vanificato da Ronaldo e Higuain.

Demiral 7 - Come passare in pochi minuti dalla gioia al dolore. Quinta consecutiva da titolare con la maglia della Juve. E la sblocca subito, con il gol che vale l'1-0. Al quarto d'ora, atterra male ed è costretto al forfait. Sfortunato, a questo punto sarebbe una grave perdita per Sarri. (Dal 19' De Ligt 6,5 - Chi si rivede. Entra bene, nonostante sia freddo e fermo da un po' di tempo. Ruvido quel che serve, sbaglia poco. Certo, le braccia larghe restano una caratteristica della sua postura).

Bonucci 6,5 - Cambia partner e non si sente. Annulla Dzeko con l'aiuto dei più giovani compagni. Meno convincente del solito nel far ripartire l'azione, e la Juve ne risente.

Alex Sandro 5 - Ingenuità clamorosa all'ora di gioco, quando un suo tocco di mano, abbastanza evitabile, porta al rigore del 2-1.

Rabiot 5,5 - Sarri gli aveva chiesto di migliorare negli inserimenti, e i passi avanti non si sono mai visti. Altro atto di fiducia nei confronti del francese, che però lascia ancora tanti dubbi.

Pjanic 5,5 - All'Olimpico è il grande ex di una serata che però non diventa mai la sua. Spesso ai margini della manovra bianconera, il record di tocchi col Cagliari è un ricordo.

Matuidi 6 - Tanta corsa, qualche errore ma glielo si perdona. Il migliore dei tre di centrocampo. Alla faccia di chi lo immagina fuori dall'undici di partenza.

Ramsey 6 - Mezzo passo falso del gallese, che non riesce a incidere sempre sulla partita e sbaglia anche qualche tocco di troppo per i suoi standard. Buon raccordo tra i reparti, l'impressione è che possa dare tanto in più. (Dal 70' Danilo 5,5 - Entra in un momento convulso, ne viene risucchiato senza infamia e senza lode).

Dybala 7 - Mette lo zampino nell'uno-due che consente ai suoi di andare subito sul 2-0. Sforna l'assist per Demiral, procura il rigore siglato da Ronaldo. Esce da migliore in campo dei suoi, e infatti non sembra particolarmente convinto del cambio. (Dal 69' Higuain 5,5 - Con Ronaldo, tiene una lezione su come vanificare un contropiede. Scatta troppo presto sul tardivo passaggio del compagno e questo vanifica il 3-1. Ci riprova, Pau Lopez gli dice di no).

Cristiano Ronaldo 6,5 - Freddo dal dischetto, poi tacchi e qualche bella giocata delle sue. Poco prima dell'intervallo avrebbe la palla del 3-0: bravo Pau Lopez. Male, lui, nel mandare in porta troppo tardi Higuain in occasione del possibile 3-1