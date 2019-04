Demiral, due gol per conquistare tutti. Sassuolo espone il nuovo gioiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Sassuolo-Chievo 4-0

Una doppietta alla sesta presenza in Serie A. Chi lo avrebbe mai detto? Eppure a Merih Demiral sono bastate pochissime apparizioni per conquistare tutti e per diventare il nuovo gioiello di casa Sassuolo. I due gol contro il ChievoVerona sono pesantissimi per la salvezza dei neroverdi, perché permettono alla squadra di De Zerbi di tornare al successo più di due mesi dopo l'ultima volta. Importanti anche per lui, classe 1998 arrivato a gennaio dalla Turchia e quasi subito lanciato nella mischia dal tecnico degli emiliani.

Contro il Milan e il Napoli aveva fatto intravedere le sue qualità, questo pomeriggio al Mapei ha aggiunto il colpo di testa in area avversaria al suo repertorio. Merito suo ma anche colpa della difesa clivense che fa acqua da tutte le parti. Deve migliorare in alcune situazioni di gioco, come dimostra l'errore commesso su Stepinski nel finale che ha regalato il rigore ai veronesi. Il tempo, però, è nettamente dalla sua parte e le premesse sono più che positive. E intanto il Sassuolo si gode il nuovo gioiello, prelevato dall'Alanyaspor in prestito con obbligo di riscatto.