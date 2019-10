Demiral idolo in Turchia: "Oggi i tifosi ci hanno fatto sentire a casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Idolo in patria, tra i più accesi nell'esultanza, Merih Demiral è un leader della Turchia e dopo il pareggio contro la Francia è stato celebrato dai media di Ankara e dintorni, anche per una prestazione da migliore in campo, o quasi. Se Fanatik sceglie lui e l'ormai celebre saluto militare come immagine principale per festeggiare, Skorer, inserto sportivo di Milliyet, riporta le sue parole: "Che turco felice sono (citazione storica di Ataturk, ndr). I nostri tifosi ci hanno fatto sentire come in casa. Siamo orgogliosi, tutti credono in questa squadra".