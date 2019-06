Demiral-Juve, Carnevali: "Piace a tanti, Sassuolo farà le sue valutazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ai microfoni di 'Sky' s'è così espresso sul futuro del difensore turco Merih Demiral, calciatore arrivato a gennaio dall'Alanyaspor e in trattativa con la Juventus: "Non solo Paratici ha visto dal vivo Demiral, l'hanno visionato in tanti. Con la Juve faremo le nostre valutazioni, ma i rapporti sono molto buoni. L'abbiamo preso a gennaio, siamo molto orgogliosi dei nostri scout e di De Zerbi per come l'ha valorizzato".