Demiral un muro, CR7 segna, Higuain inventa: i voti di TMW

Buffon 6,5 - Praticamente mai impegnato nel primo tempo. Ad inizio ripresa, alla prima vera conclusione dell'Udinese, è attento e reattivo sul tiro di Lasagna. Decisivo con due belle parate su Lasagna e Fofana, poi nega a Nestorovski la gioia del gol nei minuti finali. In pieno recupero, dopo una serie di rimpalli, viene beffato dalla rete di Pussetto.

Danilo 6 - La Juventus gioca poco sulla sua fascia di competenza. Si limita a contenere ma lo fa nel migliore dei modi.

Demiral 7 - Il migliore in difesa. Usa il fisico per fermare Okaka, sfrutta la sua esplosività contro la velocità di Lasagna. Non contento, si inventa la sponda vincente per il gol di Bonucci.

Bonucci 7 - Non corre pericoli dietro, gioca sempre d'anticipo. Nel finale del primo tempo anticipa benissimo Musso di testa e trova la rete che di fatto chiude la gara con 45 minuti di anticipo. (Dal 78' De Ligt S.V)

De Sciglio 6,5 - Dalla sua parte la Juventus attacca con maggior costanza e l'ex Milan arriva spesso sul fondo servendo cross su cross ai suoi attaccanti.

Rabiot 6 - Una bella galoppata nel primo tempo, poi poco altro. Deve ancora capire bene cosa vuole fare da grande.

Bentancur 6,5 - Recuperato in extremis, si rivela una pedina fondamentale per Sarri vista l'assenza forza di Pjanic.

Matuidi 6 - Nel primo tempo partecipa alle azioni corali della Juventus arrivando anche alla conclusione. Nella ripresa, con la partita già in cassaforte, si limita alla fase di non possesso.

Dybala 6,5 - Una furia nella prima mezz'ora di gioco. Serpentine fra i difensori, assist, conclusioni. Spacca subito la partita, poi cala col passare dei minuti. (Dal 77' Bernardeschi S.V)

Higuain 7 - Non segna, ma regala spettacolo e assist. Musso per due volte gli nega la gioia del gol, il Pipita allora si "vendica" servendo un assist perfetto a Cristiano Ronaldo. (Dall'81' Douglas Costa S.V)

Ronaldo 7,5 - Il finalizzatore del tridente delle meraviglie. Prima calcia in corsa dopo controllo non perfetto di Dybala, poi trova l'angolino su assist perfetto di Higuain. La tripletta non arriva, con il portoghese che prima viene fermato da Musso, poi dal palo.