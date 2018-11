Dentro Scozzarella, è subito magia. L'ultima intuizione di D'Aversa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto D'Aversa si sta imponendo all'attenzione degli addetti ai lavori come uno dei tecnici emergenti più promettente dell'intero panorama, specie dopo aver battuto il giovane collega, ma ben più esperto, Roberto De Zerbi nel derby emiliano contro il Sassuolo. Un successo che parte da lontano, di cui vi abbiamo già parlato in termini tattici e strategici, che ha però anche nella scelta degli undici un motivo di interesse particolare. A dispetto delle attese, e con grande coraggio, il tecnico abruzzese ha voluto rinunciare ad un cardine dell'ottimo Parma delle prime undici giornate di campionato, lo sloveno Leo Stualc, confermando in cabina di regia il più esperto ma quasi debuttante in Serie A Matteo Scozzarella. Il triestino aveva debuttato in massima serie qualche settimana fa contro l'Atalanta, per poi avere la prima maglia da titolare nello scorso turno di campionato, quando il Parma si è reso protagonista dell'ennesima impresa esterna, stavolta a Torino.

Una scelta coraggiosa, dicevano, che ha pagato eccome: tatticamente intelligentissimo, l'ex Trapani ha saputo gestire al meglio gli sforzi a centrocampo del Parma e nel primo tempo in particolare, ha stupito per capacità di pressing e abilità nel far girare palla. Chi non segue le vicende di casa Parma potrebbe essere sorpreso dalle due maglie da titolare concesse al regista, preso in Serie C circa due anni fa e ora diventato un giocatore importante anche in Serie A, ma Scozzarella gode della fiducia del tecnico e del club da tempi non sospetto. Va rimarcata infatti la scelta di escludere giocatori come Munari e Dezi dalla lista consegnata alla Serie A, pur di avere a disposizione in questo primo scorcio stagionale un calciatore dalle caratteristiche ben precise, che ha saltato però almeno due mesi per un grave infortunio. Giusto dunque dare merito a chi ha insistito su di lui, grande protagonista dei sei punti conquistati nelle ultime due settimane da questo Parma che viaggia a media assolutamente insperate.