Fabio Depaoli, nuovo esterno della Sampdoria, ha parlato della sua nuova esperienza attraverso il microfono di Sky Sport. "Finalmente sono arrivato in blucerchiato, per me è motivo d'orgoglio e una grande emozione. E' tutto un po' strano perché sono stato tredici anni al ChievoVerona, ringrazio tutti i miei allenatori del passato ma ora per me inizia un nuovo capitolo. Spero di togliermi tante soddisfazioni", le sue parole.

Che sensazioni hai con Di Francesco? "Cambia il modo di giocare, lui vuole la palla in verticale sulla punta e i terzini che spingono molto. Per me è diverso rispetto al passato".

Chi ti ha già impressionato? "Quagliarella è il bomber, uno dei migliori. Praet è un centrocampista di alto livello".