Depay-Barcellona, tre ostacoli dalla Serie A per i catalani: Roma, Juve e Milan sono interessate

Secondo quanto riportato da Sport, non sarebbe scontato l'approdo di Memphis Depay al Barcellona nonostante il fortissimo interesse da parte di Koeman. Il quotidiano catalano parla dell'interessamento di Roma, Juventus e Milan per il calciatore olandese di proprietà del Lione, con le squadre italiane interessate anche a causa del contratto in scadenza. Non sarà comunque facile acquistare l'attaccante a gennaio, visto che il presidente dei francesi Aulas, non avrebbe nessuna intenzione di lasciarlo partire perché non vuole indebolire la rosa in chiave Champions League, accettando il rischio di dirgli addio a parametro zero.