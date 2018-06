Depay o Callejon: il Milan studia il colpo per l'attacco di Gattuso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono Memphis Depay del Lione e Josè Maria Callejon del Napoli i due obiettivi per l'attacco del Milan. Tuttosport oggi in edicola racconta dettagli e sfumature dei possibili colpi: per l'olandese servono 45 milioni, 20 invece quelli della clausola dello spagnolo del Napoli. Mirabelli preferirebbe Depay ma è chiaro che i costi portino a pensare che Callejon sia più facile da raggiungere.