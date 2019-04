© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle parole di Depay e Balotelli contro Bonucci alla retromarcia dello stesso difensore italiano dopo l'episodio di ieri sera, passando per Paul Pogba e Blaise Matuidi. Tutto il mondo del calcio è con Moise Kean dopo quanto accaduto ieri sera. Anche Dejan Lovren, difensore del Liverpool, ha parlato della questione. "Odiare persone solo per il colore della pelle è sbagliato. Non importa qual è il colore che si odia. È solamente sbagliato. Diciamo NO al razzismo". E a un suo fan che poneva l'accento sul fatto che alcuni vogliono solo essere vittime, risponde per le rime: "Persone come te, con una stupida visione mentale, non andranno mai avanti nella loro vita".