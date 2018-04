Depay si rilancia in Francia. L'olandese torna pezzo pregiato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Memphis Depay si è rilanciato in Francia. La promessa del calcio olandese, dopo le magie al PSV Eindhoven rischiava di bruciarsi in un Manchester United che in questi anni si è distinto soprattutto per i tanti, troppi acquisti, talvolta senza criterio. La sfortuna del giocatore è stata quella di arrivare in un momento storico dei red devils difficile, senza più la guida di Sir Alex Ferguson e in piena fase di transizione pur con tutte le aspettative e le pressioni, difficilmente gestibili se hai 21 anni e non c'è nessuno che ti copre. A Lione dallo scorso gennaio a titolo definitivo (ma con clausola di recompra dello United) si sta riprendendo la scena: gol bellissimi e pesanti, come quelli all'ultimo instante che hanno regalato i successi contro il Paris Saint-Germain e il Marsiglia, ma anche tantissimi assist. E duttilità, come nell'ultima partita contro il Tolosa: schierato nell'insolito ruolo di centravanti, lui che è attaccante esterno, risponde segnando due reti, quelli del 2-0 definitivo. Il Milan ha messo gli occhi su di lui, ma l'OL è una bottega cara e sarà difficile trattare.