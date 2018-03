Deportivo, con Seedorf 0 vittorie e 2 gol. Conferma legata a un miracolo

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - sette partite, due punti. Due gol segnati, di cui un'autorete. Questo il bottino di Clarence Seedorf sulla panchina del Deportivo. Dal suo arrivo in Galizia la squadra è sprofondata più giù e la salvezza che era a tre punti ora ne dista sette. E il pari nello scontro diretto, per giunta in casa, con il Las Palmas, fa male. E alla ripresa del campionato c'è l'Atlético, al Wanda Metropolitano: auguri.

LA SITUAZIONE ATTUALE - la squadra vede lo spettro della Segunda Division sempre più da vicino e difficilmente con la retrocessione arriverà la conferma dell'olandese. Il contratto è fino al termine della stagione, i risultati latitano e a oggi è difficile trovare qualcosa alla quale aggrapparsi. Il calendario proibitivo fa lasciare poche speranze.

Contratto fino al 30 giugno 2018

Permanenza: 5%