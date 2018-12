Derby d’Italia alla portoghese. Chi vince avrà Trincao

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si pensa al futuro, poiché il presente ha già tinte fortemente contrassegnate di bianco e di nero. Per riuscire nell’impresa, l’unica possibilità è quella di anticipare la concorrenza più pericolosa facendo propri i talenti più luminosi anche ad ampio raggio. Per questo motivo i contatti tra Fabio Paratici e Bruno Carvalho procedono a ritmo costante e regolare: l’obiettivo è quello di vestire di bianconero il destino di Trincao. Il giovane progetto di fuoriclasse del Braga piace a tutta Europa, ma il duello italiano è una riedizione del derby d’Italia. Un braccio di ferro Paratici-Marotta che avrà come premio uno dei talenti più luminosi del continente. Il mercato di gennaio, ma forse anche quello estivo, ha già preso il via.