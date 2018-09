Derby d'Italia per Chiesa. Base d'asta 70 milioni di euro

E' già Derby d'Italia per Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è al centro di un duello di mercato fra Juventus e Inter per l'estate 2019. Come riporta Tuttosport i bianconeri con Federico Bernardeschi hanno, prima, riavviato il canale di mercato con la società viola e con il prestito di Marko Pjaca hanno, poi, messo già le basi per la trattativa. Sul talento oggi nella Nazionale di Roberto Mancini, però, c'è anche il pressing di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, che da tempo ha iniziato il lavoro di convincimento direttamente col giocatore, o meglio col padre Enrico che ne cura gli interessi. Chiesa (20) ha una valutazione che parte dai 70 milioni di euro.