Derby della Lanterna e del gol: chi festeggerà al 90'?

Una città colpita al cuore lo scorso agosto, un derby per permettere a Genova di alzarsi ulteriormente dopo i tentativi di questi mesi. Ora Genoa e Sampdoria scendono in campo per stabilire chi sarà a comandare nel capoluogo ligure, con due coppie offensive di tutto rispetto: Piatek e Kouamé da una parte, Defrel e Quagliarella dall'altra. Il polacco continua la ricerca al gol per mettere fine all'astinenza che dura da inizio ottobre, l'ex Cittadella vuole continuare a fare bene in area avversaria dopo la rete al Napoli prima della sosta. In casa doriana, invece, l'ex romanista vuole confermare l'ottimo momento di forma mentre l'esperto attaccante di Castellammare di Stabia vuole incidere ulteriormente il suo nome nella storia della città genovese e con la maglia blucerchiata sulla pelle. Una sfida nella sfida, quella delle due coppie gol. Chi sarà a esultare al 90'?