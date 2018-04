Derby di Genova sul mercato: piace il belga Cobbaut

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta suscitando grande interesse il profilo di Elias Cobbaut. Il terzino belga, attualmente in forza al Malines, è infatti seguito con attenzione da diversi osservatori di casa nostra. Il Genoa è sul pezzo da tempo, come rivelato da Mondosportivo nella giornata di ieri, tuttavia il classe 1997 potrebbe addirittura essere oggetto di un vero e proprio derby di mercato. Sportitalia ha rivelato infatti come anche la Sampdoria stia seguendo con grande interesse le evoluzioni di Cobbaut, predisponendo la possibilità di un assalto in vista della prossima estate, quando c’è da giurare che il giocatore del Malines sia destinato a diventare protagonista.