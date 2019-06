Derby di Londra e Milan: il futuro di Praet e Andersen è a un bivio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vendere e poi comprare. Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Sampdoria e spiega che dopo l'arrivo di Fabio Depaoli dal Chievo Verona, è tempo di cessioni. Su tutti Joachim Andersen e Dennis Praet: c'è l'Arsenal su entrambi ma piacciono anche al Tottenham oltre che al Milan in Serie A. Praet costa 25 milioni, Andersen 30-35, il Doria aspetta offerte concrete mentre per l'eventuale eredità del danese il neoacquisto Depaoli ha chiamato sui social Alessandro Bastoni dell'Inter.