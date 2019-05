© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In estate, come già scritto in mattinata, potrebbe scattare un vero e proprio derby di Manchester per Joao Cancelo, esterno destro della Juventus arrivato in estate per 40 milioni di euro dal Valencia. City e United ci pensano per rinforzare la propria corsia destra, ma la Juventus in caso di cessione non farà sconti, con la valutazione che partirà da non meno di 60 milioni di euro.