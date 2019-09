Derby di Milano, decisivo il secondo tempo e le occasioni in area di rigore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono numeri interessanti quelli che propone La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano in programma questa sera a San Siro. In particolare in fatto di gol. Stando a quanto riporta la rosea, infatti, la stracittadina rossonerazzurra negli ultimi dieci anni si è decisa molto spesso con gol nella seconda frazione con ben 18 realizzazioni dal 45' in poi (appena 7 nell'altro tempo) e da dentro l'area di rigore. Fra Milan e Inter i sigilli nati entro i 16 metri sono ben 12 per i rossoneri e 13 per i nerazzurri.