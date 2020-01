© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Layvin Kurzawa, terzino sinistro del PSG, preferirebbe un trasferimento all'Arsenal piuttosto che all'Inter o al Milan. I tre club in questione si sono mossi nelle ultime ore con l'entourage del giocatore, spiega ESPN, per trovare un accordo in vista di giugno quando scadrà il suo contratto col PSG. E come detto la preferenza del giocatore sarebbe ricaduta sul club londinese che starebbe addirittura provando ad acquistare il suo cartellino in questa sessione di mercato, con il PSG che non si smuove dalla richiesta di 10 milioni di euro.