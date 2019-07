Derby di Milano per Pellegri: dopo l'Inter, si informano anche i rossoneri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Inter, si profila un vero e proprio derby della Madonnina per Pietro Pellegri. Come riporta Tuttosport, il Milan in queste ore ha chiesto infatti informazioni al Monaco sul giovane attaccante scuola Genoa. La punta 2001, cercata anche dai nerazzurri, è però ritenuta incedibile dal club del Principato.