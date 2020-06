Derby di Milano per Sarr a parametro zero? Dopo l'Inter, si fa avanti anche il Milan

vedi letture

Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Malang Sarr, difensore francese classe '99 in scadenza di contratto con il Nizza. L'Inter si è mossa in maniera decisa per il calciatore che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili francesi ma, secondo 'Sky', nelle ultime ore s'è fatto avanti anche il Milan allacciando contatti col suo entourage.