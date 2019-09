© foto di Pietro Mazzara

Sarà un derby interessantissimo, soprattutto per via dei numeri. Il 21 settembre andrà in scena Milan-Inter e le due tifoserie hanno già dato il via alla caccia al biglietto. La capienza è stata ridotta a causa delle vibrazioni, dunque non sarà record come lo scorso anno. Ci sarà comunque il sold out, visto che siamo già a quota sessantamila biglietti venduti. Il match, come già visto negli scorsi anni, ha suscitato tantissimo interesse con numeri interessanti tra tifosi stranieri e addetti ai lavori. Anche la prossima stracittadina porterà con sé tantissimo entusiasmo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.